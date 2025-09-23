Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Момотову уезжать из России

РИА: ГП требует ввести запрет на выезд за границу для Момотова

Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ, председателю Совета судей Виктору Момотову выезжать из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его информации, в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска Генпрокуратура просит временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации Момотову и аффилированным с ним лицам, перечисленным в иске.

23 сентября стало известно, что Генпрокуратура (ГП) Российской Федерации направила иск против Момотова. В иске, поданном в Останкинский районный суд Москвы, ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Так, по информации журналистов, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.

Глава Совета якобы вел на территории нескольких регионов РФ незаконный бизнес. Также, как стало известно СМИ, для развития предпринимательской деятельности, Момотов мог сотрудничать с представителями криминальных структур.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.