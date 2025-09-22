На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лишь треть россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа

Меньше трети россиян назвали вакцинацию от гриппа оправданной
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в российских организациях является вакцинация: ее проводят 37% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (7%), профилактика (4%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (36% организаций).

Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного осенью прошлого года, число проводящих вакцинацию компаний практически не изменилось. Наиболее разительные отличия видны при сравнении с ковидными годами (2020—2022). В 2020 году, на пике пандемии, вакцинацию проводили лишь 17% организаций (в приоритете были прививки от COVID-19), в то время как ношение масок стало массовой практикой (43%), а санитайзеры использовали 27% предприятий. Широко применялись такие меры, как перевод на удаленную работу (22%), санитарная обработка помещений (16%) и термометрия (10%). К 2025 году все эти меры сошли на нет или вернулись к символическим значениям, демонстрируя полный откат к допандемийной норме.

Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 46% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, еще 25% затрудняются с ответом.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (31%), чем женщины (27%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодежь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 25%.

По сравнению с прошлым годом доля сторонников вакцинации почти не изменилась. В 2020 году уровень поддержки был чуть выше (32%), очевидно, под влиянием общей озабоченности здоровьем в пандемию. В последующие годы показатель стабилизировался на уровне 25—28%.

Ранее россиянам объяснили, как отличить грипп от ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами