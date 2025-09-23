«Скорее гипотеза»: врач о влиянии парацетамола на развитие аутизма

Врач акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о влиянии парацетамола, принимаемого при беременности, на развитие аутизма у детей. По ее словам, которые цитирует Tsargrad.tv, данный препарат является проверенным и безопасным.

«Используется широко в детской практике, тем более у взрослых. И потом, на ранних сроках беременности химические препараты, употребляемые матерью, не могут повлиять негативно на плод. Нет механизма действия. Я думаю, что аутизм — это очень сложное заболевание, многофакторное. И вот искать причину в этих вопросах — мне кажется, что это неверно. Это одна из гипотез, я думаю», — сказала Ерофеева.

Она добавила, что таким же образом можно искать связь между проблемами со здоровьем ребенка и, например, употреблением кофе матерью.

Накануне Трамп сделал заявление о связи приема при беременности тайленола — жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских ученых, свои выводы американский лидер сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей в авторитетном журнале Nature. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

