Россиян предупредили об опасности употребления спиртного во время ОРВИ и гриппа

Употреблять алкоголь во время гриппа, коронавируса или ОРВИ крайне опасно, так как он мешает организму сопротивляться вирусам и бактериальной инфекции и подавляет работу иммунной системы. Об этом в беседе с RT предупредил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Использование алкоголя – это одно из наиболее распространенных народных средств лечения простуды. Однако не только распитие, но и растирание спиртом при высокой температуре крайне вредно, предупредила в беседе с газетой «Известия» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Она подчеркнула, что особенно это опасно для детей, так как спирт, проникая через кожу, может вызвать отравление или аллергическую реакцию, а также сушить кожу.

Спиртное значительно затягивает период восстановления и повышает риск осложнений от заболеваний, а также приводит к обезвоживанию организма, мешает усвоению витаминов и важных для иммунитета микроэлементов, объяснил Исаев. Особую опасность, по его словам, представляет сочетание спиртного с лекарствами.

«Алкоголь может снижать эффективность антибиотика, препятствовать его связыванию с нужными белками или замедлять выведение продуктов распада, что повышает риск токсического действия и непредсказуемых аллергических реакций», — подчеркнул врач, добавив, что такое сочетание создаёт очень высокую нагрузку на печень.

С обычными противовирусными и жаропонижающими лекарствами спиртные напитки тоже несовместимы, так как меняют метаболизм препаратов, что чревато множеством побочных эффектов. Так, например, при распитии алкоголя с парацетамолом высок риск токсического поражения печени. С противокашлевыми, антигистаминными, седативными лекарствами спиртное тоже пить нельзя – это грозит резким снижением артериального давления, нарушением сердечного ритма.

Врач призвал учитывать, что антибиотики или противовирусные назначаются в случае, если болезнь уже достигла серьезного течения – тяжёлой или как минимум среднетяжёлой формы. В такие моменты важно создать все необходимые ресурсы, чтобы организм быстрее восстановился, а спиртное мешает этому процессу.

Если даже на неделю или десять дней человеку трудно отказаться от употребления спиртного, то это тревожный сигнал, который говорит о наличии алкогольной зависимости, заключил нарколог.

До этого терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен предупредила, что мнение об эффективности крепкого алкоголя в лечении ОРВИ ошибочно. По её словам, спиртное угнетает иммунную систему, мешает выработке антител, поэтому даже одна рюмка водки с перцем во время болезни может её продлить и сделать тяжелее. Единственный вариант, когда применение алкоголя в медицинских целях оправдано – это если его используют как антисептик за неимением других средств, пояснила терапевт.

