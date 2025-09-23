В Госдуме заявили, что кафе и магазины сами решат, пускать ли им владельцев собак

Депутат Нина Останина сообщила, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете владельцам собак заходить с ними в магазины и аптеки. Оснований вводить такую меру нет, 57% российских семей — владельцы домашних животных, и не хотят с ними расставаться, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

«Сейчас звучат самые разные инициативы. Если говорить о нашем комитете, то у нас не обсуждался запрет для прохода в магазины или публичные общественные места людей [с собаками]. Практика сейчас расширяется, недавно смотрел статистику поездок граждан с животными на различных видах транспорта — они растут. Люди стараются как можно больше путешествовать со своими питомцами. Наши авиаперевозчики расширяют возможности для поездок с животными. Все виды транспорта сейчас более открытые», — сказал он.

Бурматов отметил, что гостиницы чаще стали предоставлять возможность заселиться со своим питомцем.

«Естественно, это делается не для того, чтобы человек куда-то переехал со своим питомцем, а потом не мог выйти или зайти [в заведения]. Гостиницы расширяют возможность заселиться с животными, кафе вешают на двери таблички пет-френдли и предлагают меню для животных, принесут вам поилку и лежанку. Что касается магазинов, торговых центров, то мы в комитете фиксируем поворот к людям, у которых есть животные. И это делает сам бизнес, понимая, что сегодня владельцы животных это 57% семей нашей страны, это большинство граждан. И они хотят находиться вместе со своими питомцами [в кафе, магазинах, гостиницах и транспорте]», — сказал он.

Парламентарий заявил, что пет-френдли политика по отношению к посетителям увеличивает прибыль бизнеса.

«Национальное законодательство устроено таким образом, что эти решения отданы на откуп самим представителям бизнеса. Есть те, кто не хочет пускать собак. Мы пока не видим оснований для того, чтобы менять эту практику. Если торговый центр считает, что для них это актуально — присутствие посетителей с животными, если это им увеличивает трафик и, значит, повышает лояльность со стороны клиентов, пускай сохраняют такую возможность», — сказал он.

До этого депутат Нина Останина сообщила, что в Госдуме подготовили закон, согласно которому будет запрещено входить с собаками в аптеки, магазины и кафе. Закон, по ее словам, будет направлен на «защиту» людей от нападения собак в этих заведениях. Кроме того, готовятся законы о запрете выгула собак пьяными людьми и увеличение штрафов за неправильное содержание питомцев.

Ранее в Госдуме одобрили проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет.