В Госдуме одобрили проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

Комитет ГД одобрил проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять проект закона, который запрещает выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ был внесен на рассмотрение межфракционной группой депутатов нижней палаты парламента во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной в апреле этого года.

Правительство поддержало проект при условии его доработки.

Перечень потенциально опасных собак утверждается правительством Российской Федерации.

В июле депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород.

Проект предусматривает два ключевых требования: справка от психиатра о способности контролировать животное и сдача экзамена по безопасности, дрессировке и правилам выгула.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый опрошенный россиянин мечтает нанять человека для выгула собаки.