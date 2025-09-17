На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме одобрили проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

Комитет ГД одобрил проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
true
true
true
close
Depositphotos

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять проект закона, который запрещает выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ был внесен на рассмотрение межфракционной группой депутатов нижней палаты парламента во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной в апреле этого года.

Правительство поддержало проект при условии его доработки.

Перечень потенциально опасных собак утверждается правительством Российской Федерации.

В июле депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород.

Проект предусматривает два ключевых требования: справка от психиатра о способности контролировать животное и сдача экзамена по безопасности, дрессировке и правилам выгула.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый опрошенный россиянин мечтает нанять человека для выгула собаки.

