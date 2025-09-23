На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар дал советы, как найти потерявшуюся кошку

Ветеринар Шеляков: в случае пропажи кошки, необходимо сообщить об этом соседям
Shutterstock/AshimovSJ

В случае пропажи кошки, важно сразу сообщить об этом соседям, назвав приметы животного. Такой совет в интервью РИАМО дал главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.

«Кошки могут убежать даже с закрытых участков, заборы для них не такая большая преграда. Самый надежный помощник в таком случае — это внешние признаки, например, ошейник, его можно увидеть издалека», — объяснил Шеляков.

Чипы, по его словам, также могут помочь. Однако для этого кошку необходимо поймать и отвезти в ветеринарную клинику, где данные о животном извлекут.

До этого Шеляков объяснил, как действовать в случае обнаружения на улице потерявшегося кота. Он подчеркнул, что необходимо оперативно начать поиски хозяев, поскольку только владелец знает, какое у животного питание, инфекции, прививки и прочее. Если же кота пришлось оставить у себя, его нужно изолировать от других животных, поместив на недельный карантин.

Ранее ветеринар раскрыл, как питомцы выбирают себе «любимчика» в семье.

