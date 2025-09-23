Ветеринар объяснил, что делать, обнаружив потерявшегося кота

Главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков в беседе с РИАМО объяснил, как действовать в случае обнаружения на улице потерявшегося кота. Он подчеркнул, что необходимо оперативно начать поиски хозяев, в том числе в социальных сетях.

Как недавно сообщала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, полиция устанавливает личность женщины, которая выбросила кота из окна четвертого этажа в селе Лайково городского округа Одинцово. В результате падения животное получило травмы, очевидцы доставили его в ветеринарную клинику.

«Ищем объявления о пропаже. Это самый лучший вариант, потому что только владелец знает, какое у животного питание, инфекции, прививки и прочее. В случае, если кота надо оставить у себя, — это недельный карантин. К своим животным его не подпускаем», — сказал Шеляков.

Он добавил, что никто не знает, были ли даны коту препараты от глистов, блох, какие вакцины есть у животного. Поэтому надо исходить из того, что их нет. Прививки при этом можно поставить повторно, вреда это не нанесет.

