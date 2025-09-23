На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Аланье туристический автобус столкнулся с микроавтобусом

IHA: в Аланье произошло ДТП с туристическим автобусом, пострадали 15 человек
Global Look Press

В турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с микроавтобусом. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает агентство IHA.

Авария, как уточняется, произошла около 09:10 мск 23 сентября.

«В районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400», — говорится в материале.

Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

В августе этого года автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути на фестиваль в турецкой Каппадокии. Как выяснили местные журналисты, туристы ехали в Каппадокию из Антальи. Однако в городе Карамане на юге Турции микроавтобус, в салоне которого находились россияне, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель первого транспортного средства после удара потерял управление, автобус врезался в дорожные знаки и затем опрокинулся на бок.

Тогда пострадавших увезли в учебно-исследовательский госпиталь Карамана, а полицейские начали расследование.

Ранее в горном ущелье в Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль с туристами.

