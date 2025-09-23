На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более половины россиян осваивают новые хобби с помощью социальных сетей

close
Depositphotos

Большинство россиян, имеющих хобби, обучались самостоятельно, используя соцсети, выявило исследование Одноклассников и аналитического центра НАФИ. Результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Более половины жителей крупных городов (54%) занимаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание, вышивка). На втором месте по популярности – декоративно-прикладное искусство (украшения, предметы декора, роспись, картины по номерам и т.п.) – 39%. Далее следуют деревообработка (18%) и кастомизация вещей (10%).

56% опрошенных получили навыки благодаря социальным сетям. Треть участников (30%) освоили свое хобби с помощью старших наставников.

Среди женщин наиболее популярно текстильное рукоделие (76%), среди мужчин — столярное дело и резьба (42%).

Подавляющее большинство (77%) опрошенных сообщили, что занимаются хобби не ради дохода.

В опросе приняли участие более 5 000 жителей 16 городов-миллионников России.

