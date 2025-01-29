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Родителям назвали важное правило, которое нужно соблюдать в воспитании детей

Психолог Барабанов: в общении с детьми нужен баланс между ролью друга и родителя
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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

В воспитании ребенка родителям важно находить баланс между ролью друга и ролью родителя. Об этом в беседе с РИАМО сообщил клинический психолог, доцент РГГУ Родион Барабанов. По его словам, необходимо создать такую атмосферу, при которой дети будут чувствовать себя уверенно и комфортно, но при этом осознавать, что перед ними взрослый человек, который способен взять на себя ответственность.

Специалист также посоветовал общаться с ребенком на равных, проявляя искренний интерес к его мыслям, переживаниям и эмоциям.

«Используйте открытые вопросы, которые побуждают к диалогу: как ты себя чувствуешь из-за этого? Что ты думаешь по этому поводу? Вместо указаний предложите варианты, чтобы ребенок мог сделать выбор. Не забывайте о невербальной коммуникации. Например, доверию способствуют теплый взгляд, прикосновение и объятия», — сказал Барабанов.

Если самостоятельно наладить контакт с ребенком не получается, следует обратиться за помощью к профессионалам, заключил психолог.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян до этого говорил, что не стоит ругать ребенка за ошибки в домашнем задании. Вместо этого нужно помочь ему разобраться в том, что он сделал неправильно.

Эксперт напомнил, что ошибки — это естественная часть процесса обучения. Он порекомендовал давать ребенку больше самостоятельности, но при этом всегда быть готовым прийти на помощь.

Ранее психолог рассказала, как объяснить ребенку понятия «добра» и «зла».

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