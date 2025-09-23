На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о роли спорта для здоровья будущих детей

Физиолог Жерлыгин: активность родителей влияет на здоровье будущих детей
And-One/Shutterstock/FOTODOM

Будущим родителям важно поддерживать физическую активность, потому что она напрямую влияет на здоровье сердца детей. Об Pravda.Ru рассказал физиолог и спортивный тренер, председатель клуба «Прощай, диабет!» Борис Жерлыгин.

По его словам, увеличивать нагрузку следует постепенно, с учетом исходного состояния организма. При этом важно учесть возраст и уровень физической подготовки. Эксперт уточнил, что начинать готовиться к родительству следует заблаговременно.

«Физическое состояние родителей напрямую влияет на здоровье будущего ребенка. Чтобы снизить риски врожденных и неврологических проблем, рекомендуется укреплять организм минимум за два года до планируемой беременности», — заключил Жерлыгин.

Начальник Московского геномного центра Олег Глотов до этого говорил, что в России внедрят генетическое тестирование будущих родителей в рамках неонатального скрининга. Это важная мера по решению проблем со здоровьем малышей, считает он. По его словам, такой подход позволит увеличить количество здоровых новорожденных детей.

Ранее сообщалось, что врачи в США будут предупреждать беременных о связи парацетамола с аутизмом.

