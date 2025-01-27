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Эксперт объяснил смысл внедрения генетических тестов для будущих родителей

Генетик Глотов: генетические тесты россиян повысят число здоровых новорожденных
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Максим Захаров/РИА Новости

В России внедрят генетическое тестирование будущих родителей в рамках неонатального скрининга. Это важная мера по решению проблем со здоровьем малышей, считает начальник Московского геномного центра Олег Глотов. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что такой подход позволит увеличить количество здоровых новорожденных детей.

«Хочется поздравить россиян с такой прекрасной инициативой, которую поддержал наш президент с своим решением», — заявил специалист.

Особенно важна эта программа для родителей, дети которых имеют врожденные проблемы, родить на свет здорового малыша. Также тестирование в целом скажется на росте показателей здоровья всех новорожденных, подчеркнул Глотов. Косвенно это поможет повысить рождаемость в стране – это будет «вторичный эффект», считает он.

«Я в это, честно говоря, как специалист, как генетик верю», — заключил Глотов.

Напомним, на днях президент Владимир Путин поручил внедрить генетические тесты для родителей для оценки рисков болезней у детей. Соответствующую задачу федеральному правительству и региональным властям необходимо выполнить до 15 мая текущего года.

Ранее врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака.

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