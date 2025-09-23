На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, как распознать мошенника при романтическом онлайн-общении

Юрист Крылов: мошенники при онлайн-знакомстве могут отказываться от встреч
Svitlana Sokolova/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут заводить долгие романтические переписки при онлайн-знакомстве, чтобы войти в доверие и перейти к финансовым вопросам. Об этом kp.ru рассказал юрист, генеральный директор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов.

По данным газеты «Известия», в этом году в Telegram наблюдается резкий рост мошенничества, связанного с оплатой за лайки на товары в маркетплейсах, — количество таких атак увеличилось в два раза.

«При общении онлайн аферист попытается вывести вас на определенные действия, которые всегда связаны с какими-то финансовыми инструментами. Вопросы и предложения типа: «Давай я тебе дам…», «Давай я тебя научу…», «Дай мне…», «Научи меня…», «Помоги мне…» - для вас это всегда должно быть сигналом «стоп», красной линией», — объяснил Крылов.

По его словам, они стараются играть на эмоциях — могут уговаривать помочь в трудной ситуации или обещать быстрый заработок. В этом случае эксперт посоветовал взять паузу и не поддаваться на давление. Кроме того, можно назначить личную встречу. Если собеседник от нее откажется, но продолжит онлайн общение, стоит насторожиться, добавил юрист.

Эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», IT-директор компании ПЭК Андрей Щербина до этого говорил, что в России растет число жертв кибермошенников, которые используют в своих целях мессенджеры, технологии искусственного интеллекта, а также часто перехватывают сообщения и звонки. Важно всегда использовать многоуровневую защиту устройств, предупредил он.

Ранее сообщалось, что российская студентка отдала мошенникам 1,3 млн рублей, накопленные семьей на дом.

