Российская студентка отдала мошенникам 1,3 млн рублей, накопленные семьей на дом

В Кузбассе 16-летняя студентка колледжа поверила мошенникам и лишила семью денег, накопленных на дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 14 сентября, когда девушка-подросток из поселка Судиславль получила звонок от лиц, представившихся «сотрудниками колледжа». После серии переключений между лжесотрудниками образовательного учреждения и псевдоправоохранителями несовершеннолетнюю убедили, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и на ее имя оформляются кредиты.

Под предлогом защиты средств от перевода в «недружественные страны» и якобы избежания уголовного преследования ее принудили провести видеообыск в квартире, а затем достать 1,3 млн рублей из сейфа родителей и перевести их через банкомат в Костроме.

Отсутствие девушки заметила ее младшая сестра, которая сообщила об этом родителям — к делу сразу же подключились стражи порядка. Однако, несмотря на оперативные действия полиции, средства спасти не удалось — они были сняты в течение пяти минут после перевода.

