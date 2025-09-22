Россиянам объяснили, как не стать жертвой кибермошенничества

В России растет число жертв кибермошенников, которые используют в своих целях мессенджеры, технологии искусственного интеллекта, а также часто перехватывают сообщения и звонки. Важно всегда использовать многоуровневую защиту устройств, а если все-таки человек перевел деньги злоумышленникам, нужно срочно обратиться в банк и в полицию, рассказала эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», IT-директор компании ПЭК Андрей Щербина Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, в последнее время участились случаи, когда преступники с помощью ИИ подделывают голос людей, поэтому при разговоре с любым человеком, особенно позвонившим с незнакомого номера, важно обращать внимание на интонации и эмоции. Робот, как правило, звучит монотонно, его речь сопровождается неестественными паузами. Любые навязчивые просьбы перевести деньги или выполнить другие действия под давлением нужно ставить под сомнение.

«При получении неожиданных запросов о финансовой помощи через текстовые сообщения также рекомендуем перезвонить этому человеку напрямую по телефону или написать в другом мессенджере, чтобы уточнить, действительно ли это он отправлял такое сообщение. Мошенники редко имеют доступ сразу ко всем каналам связи, поэтому такой перекрестный контакт поможет выявить обман», — посоветовала эксперт.

Она призвала никогда не спешить с переводом денег. Если же человек все-таки отправил средства злоумышленнику, важно как можно оперативнее связаться с банком и обратиться в полицию.

Для защиты переписки от взлома необходимо применять на устройствах несколько уровней безопасности, использовать уникальные пароли для каждого ресурса и всегда включать двухфакторную аутентификацию, подчеркнула Щербина.

Особую опасность, по мнению эксперта, представляет перехват сообщений и звонков в мессенджерах. Защититься от этой схемы можно с помощью сложного, длинного, лучше всего — шестизначного пароля на телефоне. Это снижает риски того, что при доступе постороннего лица к гаджету он сможет войти в аккаунт пользователя. Причем оставлять без присмотра устройства все равно нельзя – преступникам может хватить пары минут, чтобы подсмотреть код и подключить к телефону вредоносное ПО. Щербина также призвала регулярно обновлять ОС и мессенджеры, чтобы снизить их уязвимость, а также не забывать об опасности фишинга — неизвестных ссылок и файлов, которые мошенники могут рассылать от лица знакомых людей.

Напомним, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошли около 20 инициатив. Так, согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

