Компании больше не готовы мотивировать своих сотрудников ростом зарплат

В 2025 году номинальный прирост зарплат в российских компаниях составил 8,9–9%. Однако, как показало исследование консалтинговой фирмы Regroup, реальные доходы выросли в четыре раза медленнее, чем годом ранее, полностью нивелированные инфляцией, пишут «Ведомости».

Исследование также включало анализ финансовой отчетности компаний по МСФО за первое полугодие 2025 года. Выявлено замедление темпов роста выручки у многих компаний, а у некоторых наблюдалось даже падение этого показателя, приводящее к убыткам.

В связи с ухудшением экономических показателей доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке увеличивается, что становится невыгодным для бизнеса. Однако в условиях кадрового дефицита и необходимости удержания персонала сокращение ФОТ представляется сложной задачей.

В результате рост зарплат в большинстве компаний замедлился, и работодатели все чаще рассматривают возможность прекращения «зарплатной гонки», оказавшейся для них непосильной.

Ранее аналитики отметили «парадокс» на рынке труда в России.