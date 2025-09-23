Климатическая осень начинается в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области началась климатическая осень, которая совпала с астрономическим началом сезона в день осеннего равноденствия. Об этом сообщили в Гидрометцентре России ТАСС.

«В тылу активного циклона, проходящего по северу европейской [части] России, произойдет заток холодного воздуха из Арктики далеко на юг», — сообщил представитель Гидрометцентра.

Ожидается, что после сегодняшнего повышения температуры до 16-18 градусов днем на фоне облачности и небольшого дождя, к вечеру температура упадет до плюс 10 градусов.

По словам источника, северо-западные ветры и дожди приведут к снижению температуры, которая в среду достигнет нормальных значений, а в четверг будет примерно на три градуса ниже нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, в середине недели ночью ожидается не более 9 градусов тепла и дождь, а днем – 10-12 градусов тепла, хотя и без осадков. Самым холодным днем недели, по мнению специалистов Гидрометцентра, станет четверг, 25 сентября, когда ночью температура в столице опустится до 2-4 градусов тепла, а в Подмосковье – до 0-5 градусов тепла. Днем в столице ожидается не выше 11 градусов тепла.

