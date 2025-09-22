Врач рассказала, как улучшать настроение и самочувствие в преддверии зимы

Осенью многие могут сталкиваться с изменениями в настроении и уровне энергии из-за сезонного аффективного расстройства (САР). О том, как помочь с ним справиться, RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

По ее словам, для улучшения самочувствия в холодное время года стоит использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет, чтобы повысить уровень серотонина. Кроме того, важно заниматься физической активностью и включать в рацион питания сезонные продукты, богатые витаминами и минералами. Улучшить психологическое состояние могут прогулки на свежем воздухе и регулярный и полноценный сон, добавила врач.

«Необязательно следовать всем пунктам. Начните с того, что вам удобно, и постепенно увеличивайте их количество», — заключила Дмитренко.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что в осенний период для поддержания настроения и иммунитета важно включать в рацион продукты, которые поднимут тонус и дадут энергию. По ее словам, наиболее полезны для организма продукты со сладким вкусом. Речь идет не только о продуктах с сахаром, но и о фруктах, меде, говядине, натуральных десертах. Кроме того, можно иногда есть «нежные» кондитерские изделия — зефир, мармелад, пастилу, мороженое и сладкие каши.

