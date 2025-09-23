Психолог объяснил, почему россияне делают все больше импульсивных покупок

Импульсивные покупки часто объясняют слабой волей. Но, как рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Вадим Безделев, дело не в том, что человек не умеет держать себя в руках: истинная причина кроется в устройстве мозга.

«Каждая покупка — это экономический и нейропсихологический акт. Когда мы видим красивую вещь или заманчивую скидку, включается система вознаграждения, мозг предвкушает удовольствие, уровень возбуждения растет. В этот же момент срабатывает другая система, та, что отвечает за боль оплаты. Отдать деньги мозг воспринимает как потерю ресурса, и кора посылает сигнал тревоги. Человек оказывается на весах: с одной стороны желание получить радость здесь и сейчас, с другой — неприятие траты. Побеждает чаще всего удовольствие. Особенно если мы устали, тревожимся или перегружены делами. В такие моменты ресурса на стоп просто не остается», — объяснил он.

По словам психолога, раньше у большинства людей был естественный тормоз в виде наличных денег.

«Мы видели, как купюры уходят из кошелька, и мозг четко осознавал момент потери. С приходом цифровых технологий этот барьер разрушился. Пластиковая карта или оплата с телефона создают иллюзию, что деньги где-то там, далеко, и их расставание не так болезненно. Рассрочки и кредиты усилили эффект. Мы получаем товар сразу, а боль оплаты отодвигается на месяцы вперед. В итоге радость осязаема, а цена как будто виртуальна. Внутренний финансовый бухгалтер сигналит: «Платить придется!» , но его голос заглушает предвкушение удовольствия», — сказал психолог.

Кроме того, к этому добавляется постоянное давление извне. Магазины, приложения и маркетплейсы умело подталкивают к импульсивным решениям: скидки ограничены по времени, на экране мигают уведомления, корзина ждет оформления. Алгоритмы работают против самоконтроля, и мозг просто не успевает трезво оценить последствия.

«В результате мы получаем парадокс. Взрослые, умеющие зарабатывать и планировать, начинают тратить импульсивно, без долгосрочного расчета. Стресс, недосып, информационная перегрузка только усиливают это. Мы ищем быстрый способ снять напряжение, и покупка становится такой же таблеткой, как шоколад или сериал», — добавил эксперт.

Социальные сети наглядно показывают результат: фотографии бесконечных посылок, жалобы на долги, истории о том, как просто хотелось порадовать себя, а теперь расплачиваюсь. Но за этим не слабость личности, а закономерный эффект работы мозга в условиях современного потребительского общества.

«Именно поэтому настоящая роскошь сегодня не купить что-то новое, а сохранить способность выбирать. Быть архитектором своих решений, а не марионеткой собственных импульсов. Финансовая дисциплина здесь не про сухие правила, а про умение остановиться, осознать момент выбора и не позволить мозгу сыграть против вас. Когда мы учимся давать себе паузу перед покупкой, возвращаем в жизнь наличное ощущение денег и понимаем связь между удовольствием и его ценой, мы перестаем быть заложниками маркетинга и собственных нейрорефлексов. Речь идет не о покупках, а о свободе. Ведь управлять своими деньгами — значит управлять и своей жизнью», — резюмировал он.

