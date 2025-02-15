Психолог объяснил, почему россияне становятся зависимыми от маркетплейсов

Некоторые уже не представляют свою жизнь без онлайн-шопинга и попадают в зависимость, схожую с лудоманией, адреналиновыми или любовными зависимостями. Это все варианты нехимических зависимостей. Физической ломки без маркетплейса не бывает, но последствия зачастую катастрофические — ущерб не меньше, чем от употребления наркотиков или алкоголя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

Часто онлайн-шопоголиками становятся из-за ощущения пустоты в жизни или используют его как способ борьбы со стрессом, объяснил он.

«Купила новую кофточку — и кажется, что тревога отступила. Да и не скучно было листать бесконечные каталоги. Предвкушая новую покупку, мозг вырабатывает дофамин, который дает ощущение удовольствия и счастья. Пока листаешь каталог, можно забыть конфликты с мужем, стресс после совещания и пустоту на душе. Для зависимого человека неважно, что именно купить: удовольствие приносит сам факт покупки. Эйфория проходит быстро, и требуется новая доза, поэтому человек возвращается на маркетплейсы снова и снова», — сказал эксперт.

Желание купить что-то новое успешно подогревается социальным давлением и страхом упустить что-то важное. Вездесущая реклама и блогеры, одетые в последние тренды, напоминают о текущих акциях. Развивается страх упустить что-то важное и остаться в стороне, что заставляет людей совершать импульсивные покупки. Маркетологи знают этот психологический прием: они постоянно напоминают, что сегодня — «последний день акции», и подсвечивают товары подписями вроде «нарасхват!» или «осталось мало».

«Маркетплейсы сделали процесс покупки максимально простым и удобным. Хотите рассрочку? Пожалуйста. Хотите сначала примерить? Не вопрос. Площадки специально создают ощущение, что купить очередную сумочку — это легко и безобидно. Даже если зависимость толкает в финансовую яму, ощущение легкости будет преследовать весь процесс покупки», — отметил он.

С точки зрения психологии, вовлеченность в процесс постоянных покупок меняет поведение человека.

«Первым признаком является постоянный скроллинг каталогов в любимом маркетплейсе. Все свободное время зависимый от покупок человек проводит на маркетплейсе. Как результат, он отдаляется от семьи, а любые бытовые задачи игнорируются. Невинная просьба выложить посуду или помочь с уроками ребенка вызывает агрессию, потому что человек понимает: ему придется оторваться от любимого занятия — выбирать 158-ю салфетку под горячее. У онлайн-шопоголиков долги перед банками растут катастрофически. Сиюминутное желание получить «радость» перекрывает разумный подход и снова берется рассрочка или заказывается новая кредитка. В моменте смешная кружка нужна настолько, что не остановит долг по коммуналке и мысль, что ребенку не куплены новые учебники», — сказал психолог.

Онлайн-шопоголизм — часто это сигнал о других серьезных психологических проблемах.

«Давят тревожные мысли, нет сил даже улыбнуться? И тут на выручку приходит шопинг: быстрые эндорфины и способ на время отвлечься от тревожных мыслей. Также можно на время побороть низкую самооценку и чувство одиночества: внимание переключается на новые туфли и жизнь хоть на минуту становится лучше», — заявил Самбурский.

Справиться с зависимостью от маркетплейсов можно: первым делом сознаться себе, что проблема существует и что она разрушительна. Установить лимиты на покупки в деньгах и количестве вещей в месяц; удалить приложения маркетплейсов и отписаться от рассылок. Когда возникнет реальная необходимость закупиться для дела, вы сможете заново скачать приложение и сделать покупки в рамках установленных лимитов.

«Наиболее устойчивый способ справиться с зависимостью от маркетплейсов — найти что в жизни радует. Подумайте, что раньше вас заставляло улыбаться. Что приносило вам удовольствие: время с семьей, романтическое свидание, поход в аквапарк с детьми, пробежка или прогулка с собакой. Даже одно мероприятие за пределами маркетплейса может стать хорошим началом для борьбы с зависимостью. Сосредоточьтесь на осознанном потреблении и работайте с эмоциями. И не стесняйтесь обратиться к психологу за помощью. Специалист поможет найти глубинные причины, и вы поймете, почему неосознанно меняете реальную жизнь на поиски тапочек в виде акулы», — резюмировал он.

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