Женщина избила девочку в Татарстане после того, как та сделала ее сыну замечание

KazanFirst: в Татарстане женщина избила девочку за замечание ее сыну

В Татарстане женщина напала на девочку и избила ее за то, что та сделала ее сыну замечание. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 16 сентября в микрорайоне «Волшебный лес» в Набережных Челнах. По предварительной информации, женщина, которая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, напала на девочку. Она избила ребенка после того, как та вместе с подругами сделала замечание ее сыну, который бросал в них камни.

Пострадавшая школьница оказалась сильно напугана из-за произошедшего. Сообщается, что она боится рассказывать о случившемся даже родителям.

Ранее после драки взрослых и школьников в Уфе из-за подростковой ссоры возбудили дело.