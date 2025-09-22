После драки взрослых и школьников в Уфе из-за подростковой ссоры возбудили дело

В Уфе завели дело после драки взрослых и школьников

В Уфе после конфликта подростков, закончившегося дракой с участием взрослых, завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также проводят допрос участников конфликта, очевидцев и других свидетелей.

Инцидент произошел в СНТ «Радуга». По словам отца пострадавшего мальчика, трое его детей и двое их друзей поссорились с другими подростками. Последние позвали на подмогу родителей, и те, защищая своих детей, решили урегулировать спор кулаками. В результате его сын попал в больницу — он утверждает, что его затолкали в машину и избили. У подростка сломаны зуб и рука, а также диагностированы ссадины и гематомы.

