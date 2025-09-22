На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После драки взрослых и школьников в Уфе из-за подростковой ссоры возбудили дело

В Уфе завели дело после драки взрослых и школьников
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Уфе после конфликта подростков, закончившегося дракой с участием взрослых, завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также проводят допрос участников конфликта, очевидцев и других свидетелей.

Инцидент произошел в СНТ «Радуга». По словам отца пострадавшего мальчика, трое его детей и двое их друзей поссорились с другими подростками. Последние позвали на подмогу родителей, и те, защищая своих детей, решили урегулировать спор кулаками. В результате его сын попал в больницу — он утверждает, что его затолкали в машину и избили. У подростка сломаны зуб и рука, а также диагностированы ссадины и гематомы.

Ранее в Кемерове отец второклассника избил школьника, который ударил его сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами