В Госдуме призвали ввести госрегулирование цен на продукты

Государство должно принять меры по госрегулированию цен на базовые продукты питания, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что одновременно с этим должны быть сохранены программы субсидий и льготного кредитования сельхозпроизводителей.

«Ситуация классическая: рост цен приводит к снижению спроса и потребления. Несмотря на все заверения Росстата, доходы большинства граждан и их покупательная способность снижаются — люди банально начинают экономить на еде. Это и есть результат печально известного «охлаждения» экономики, которое проводит Центробанк путем запредельно высокой ставки. Усугубляет ситуацию и рост цен на топливо, которы​й правительство никак не может остановить», — пояснил Миронов.

В связи с этим лидер СРЗП призвал правительство учесть позицию крупнейшего объединения сельхозпроизводителей «Союзмолоко», которые указали на риски удорожания продукции в случае сокращения госсубсидий и изменения правил льготного кредитования.

«Сложно ожидать иного в случае, если аграрии останутся один на один с банкирами и их кредитными ставками. Все это неизбежно скажется на себестоимости продукции, а значит и на кошельках покупателей. Наряду с господдержкой производителей необходимо поддерживать и граждан — обнулять НДС на базовые продукты питания и ограничивать торговую наценку 15 процентами от цены производителя. Ключевым же условием для развития экономики является ставка, которую необходимо снижать, пока Центробанк не разорил сельхозпроизводителей и довел до голодного обморока потребителей», — заключил Миронов.

