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Лидер «Справедливой России — За правду» призвал остановить удорожание мороженого

Лидер СРЗП Миронов предложил ограничить торговые наценки на мороженое
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), глава думской фракции Сергей Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженное и ввести потолок «накрутки» к оптовой цене. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Политик поделился, что получает письма от граждан с жалобами на цены мороженого. По его словам, обычный пломбир за год увеличился в стоимости на 20%. Средняя цена продукта в магазинах сейчас составляет почти 120 рублей, а в парках и других популярных местах семейного отдыха цены на него начинаются от 200-250 рублей.

По словам Миронова, производители и продавцы объясняют ситуацию различными трудностями — подорожанием сырья, логистикой.

«Но есть стойкое ощущение, что тут банальное стремление заработать. Резкий рост цен начинается с мая и доходит до пика в летний сезон, — высказал мнение лидер партии, призвав начать мониторинг и госрегулирование цен на мороженое.

Миронов напомнил, что депутаты Государственной думы от фракции СРЗП предлагают вводить мониторинг и госрегулирование цен и в случае с другими основными продуктами, которые не должны становиться роскошью для россиян с обычным доходом.

Ранее россиян предупредили о подорожании мороженого.

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