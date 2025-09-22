В Англии солдат выстрелил в сослуживца 7 раз, думая, что стреляет холостыми патронами

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Metro: солдат в Англии 7 раз выстрелил в напарника, думая, что патроны холостые
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Военный суд в Англии приговорил бойца элитного подразделения специального назначения к штрафу в £5000 и условному тюремному заключению за инцидент на учениях, в результате которого его сослуживец получил тяжелые ранения. Солдат, фигурирующий в деле как «Солдат Б», по ошибке зарядил боевые патроны и семь раз выстрелил в напарника, пишет Metro.

Инцидент произошел во время тренировки по освобождению заложников. Как сообщил прокурор, «Солдат Б», имевший опыт службы, но впервые участвовавший в учениях спецназа, перезаряжал оружие в темноте и не проверил содержимое магазина. В результате он ошибочно использовал боевые патроны вместо холостых.

При штурме помещения он открыл огонь по напарнику, который играл роль охранника. Сначала происходящее приняли за часть симуляции, пока не стало ясно, что сослуживец ранен по-настоящему. Пули попали в грудь и руки военнослужащего. Его спас бронежилет, но полученные травмы оказались тяжелыми и привели к увольнению из армии по состоянию здоровья.

«Мои травмы изменили мою жизнь и продолжат оказывать на нее влияние», — говорилось в заявлении пострадавшего, зачитанном в суде.

Сообщается, что суд принял во внимание признание вины и раскаяние подсудимого при вынесении приговора.

Ранее американец ранил друга в голову из винтовки, когда проверял прочность шлема.

