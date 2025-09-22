Врач-кардиолог поверила в «угрозы от ФСБ» и отдала 15 млн мошенникам

Мошенники обманули врача-кардиолога, вынудив ее отдать им 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 70-летней женщине позвонили мошенники и убедили ее в том, что с ее счета якобы переведены крупные суммы в недружественную страну. Чтобы снять с себя подозрения потерпевшая должна была передать курьеру все свои сбережения. Взамен ей показали документ о том, что она якобы передала деньги «сотруднику ФСБ».

Похищенные деньги курьер отдал сообщникам. Часть из них они потратили, а остальные планировали зачислить на счета кураторов. Троих подозреваемых полицейские задержали в Белореченске в Краснодарском крае, у них изъяли 11,4 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъятые деньги планируется вернуть хозяйке.

