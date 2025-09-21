Подросток назвал мошенникам данные карты матери ради приза в онлайн-викторине

Школьник из Сарова перевел мошенникам деньги с карты матери, чтобы получить выигрыш в онлайн-викторине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Недавно в дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 13-летний сын принял участие в викторине «Угадай звезду» в Telegram. Затем с подростком связался неизвестный и назвал его победителем.

Юноша поверил в свою победу, не подозревая, что общается с аферистом. Тем временем он убедил подростка в том, что ему необходимо ввести реквизиты банковской карты, чтобы получить выигрыш.

Подросток назвал собеседнику данные карты своей матери. В результате женщина потеряла 115 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время правоохранители устанавливают личность преступника.

Ранее мошенники получили данные от iPhone сочинского подростка и потребовали выкуп за доступ.