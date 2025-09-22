Актер из сериала «Морской патруль» скончался из-за тяжелой болезни

На 66-м году жизни умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Морской патруль» и «Утоли моя печали». О смерти актера сообщила пресс-служба министерства культуры Краснодарского края в Telegram-канале.

На странице Краснодарского академического театра драмы в соцсети «ВКонтакте» говорится, что причиной смерти Хадышьяна стала тяжелая болезнь. Коллеги надеялись на то, что он оправится и в скором времени вновь выйдет на сцену, но этого, к сожалению, не случилось.

«Он был не просто артистом труппы, более 40 лет он был одной из ее опор и душой нашего театра», — отмечается в сообщении театра, в котором Хадышьян сыграл более 50 ролей.

Как уточнила художник-технолог театра, помощник заведующего художественно-постановочной частью Татьяна Шкодина в интервью aif.ru, актер попал в больницу с инсультом через день после своего дня рождения. Она отметила, что еще 11 августа многие видели его счастливым и улыбающимся, а 12 августа он не пришел на общий сбор артистов в малом зале. Друзья и коллеги забили тревогу и нашли артиста дома одного.

«К сожалению, время было упущено…» — сообщила Шкодина.

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено позднее.

