На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла мать Леонида Агутина

Певец Агутин рассказал о смерти мамы Людмилы Леонидовны
true
true
true
close
agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о смерти своей матери — Людмилы Леонидовны. Траурное сообщение появилось на странице певца в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил.

«Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», — обратился к матери 57-летний артист.

Агутин также вспомнил, как летом родители приезжали к нему в пионерский лагерь — он помнит, что мать была в белых брюках, помнит ее ласковые руки.

«И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю», — попрощался он с матерью.

В беседе с Telegram-каналом SHOT отец артиста Николай Петрович подтвердил, что его супруга скончалась накануне у себя дома. По его словам, у женщины было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.

Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ.

Ранее умер кинооператор «Ленфильма» Юрий Шайгарданов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами