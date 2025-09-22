Умерла мать Леонида Агутина

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о смерти своей матери — Людмилы Леонидовны. Траурное сообщение появилось на странице певца в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил.

«Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», — обратился к матери 57-летний артист.

Агутин также вспомнил, как летом родители приезжали к нему в пионерский лагерь — он помнит, что мать была в белых брюках, помнит ее ласковые руки.

«И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю», — попрощался он с матерью.

В беседе с Telegram-каналом SHOT отец артиста Николай Петрович подтвердил, что его супруга скончалась накануне у себя дома. По его словам, у женщины было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.

Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ.

Ранее умер кинооператор «Ленфильма» Юрий Шайгарданов.