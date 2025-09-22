На Сахалине сбор ягод в лесу обернулся для местной жительницы трагедией

На Сахалине медведь напал на сборщиц ягод, одна из них не выжила

На севере Сахалина медведь напал на двух сборщиц ягод, одна из женщин не выжила. Об этом сообщает TVOKHA.RU.

Инцидент произошел 21 сентября в районе поселка Лагури. Как рассказал глава поискового отряда «Север» Кирилл Лушин, женщины должны были выйти к дороге к шести вечера, но им встретился дикий зверь. Информацию на телефон экстренных служб передала одна из сборщиц. В тот же вечер на место ЧП выдвинулись сотрудники полиции и добровольцы из поискового отряда. Они нашли рюкзак второй сборщицы, но идти дальше не решились, так как заметили двух медведей ― самку и ее детеныша.

Поиски продолжились 22 сентября.

«Мы обнаружили ведра, сапоги, след крови и вещи. В пятидесяти метрах сидел медвежонок двух-трех лет, а вскоре появилась крупная медведица. Полиция и лесник начали стрелять ― зверь отступил, и мы смогли подойти», ― рассказала участница поисков Нина Агафонова, добавив, что вторая женщина не выжила.

Лесники ликвидировали медведицу.

