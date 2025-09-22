В Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Подмосковье открыт новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяженностью 2,3 км — от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово». Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, на участке построены два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105, а также выполнены съезды и заезды в обе стороны.

Уточняется, что новая дорога позволит жителям города Видное сэкономить до 20 минут на пути к аэропорту Домодедово и обратно.

Старт движению по новой трассе дал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что до конца текущего года планируется открыть основные участки дороги, завершить весь проект — в начале 2026 года.

«Тогда мы будем иметь, по сути, дублер МКАД, которой позволит и МКАД разгрузить, и Подмосковью развиваться», — отметил губернатор.

Сообщается, что ЮЛА строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность трассы составит около 45 км, она соединит федеральные магистрали М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». На дороге возведут 11 развязок, 27 путепроводов, 10 мостов и в общей сложности 64 инженерных сооружения.

По данным региональных властей, движение по новому транспортному коридору улучшит доступность для более чем 3,5 млн жителей Москвы и Подмосковья, разгрузит восточную часть МКАД и ускорит поездки к аэропортам Домодедово и Жуковский.