На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Помощнице ростовщиков, сжегшей не тот дом, грозит 36 лет тюрьмы

WOB: в Малайзии помощница ростовщиков сожгла не тот дом и была арестована
true
true
true
close
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии 46-летняя помощница ростовщиков случайно подожгла не тот дом, что привело к серии пожаров в жилом районе, пишет World of Buzz. Теперь женщине грозит до 36 лет лишения свободы.

Как установило следствие, подсудимая занималась запугиванием должников по поручению кредиторов. Ее методы включали использование бутылок с зажигательной смесью и оставление угрожающих записок. За каждую успешную акцию женщина, по данным полиции, получала вознаграждение в размере $300.

Женщину арестовали после того, как она подожгла дом, однако ошиблась с адресом должника. В результате пожар распространился на соседние дома в рядовой застройке. К счастью, обошлось без жертв.

Всего обвиняемой предъявлено пять пунктов обвинения. В полиции добавили, что расследование продолжается, чтобы выявить всех причастных к организации этой схемы ростовщиков.

Ранее пожилой мужчина решил разогреть еду, но спалил три дома и едва не сжег заживо больную жену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами