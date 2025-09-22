Помощнице ростовщиков, сжегшей не тот дом, грозит 36 лет тюрьмы

WOB: в Малайзии помощница ростовщиков сожгла не тот дом и была арестована

В Малайзии 46-летняя помощница ростовщиков случайно подожгла не тот дом, что привело к серии пожаров в жилом районе, пишет World of Buzz. Теперь женщине грозит до 36 лет лишения свободы.

Как установило следствие, подсудимая занималась запугиванием должников по поручению кредиторов. Ее методы включали использование бутылок с зажигательной смесью и оставление угрожающих записок. За каждую успешную акцию женщина, по данным полиции, получала вознаграждение в размере $300.

Женщину арестовали после того, как она подожгла дом, однако ошиблась с адресом должника. В результате пожар распространился на соседние дома в рядовой застройке. К счастью, обошлось без жертв.

Всего обвиняемой предъявлено пять пунктов обвинения. В полиции добавили, что расследование продолжается, чтобы выявить всех причастных к организации этой схемы ростовщиков.

Ранее пожилой мужчина решил разогреть еду, но спалил три дома и едва не сжег заживо больную жену.