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Пожилой мужчина решил разогреть еду, но спалил три дома и едва не сжег заживо больную жену

В Таиланде три дома сгорели из-за 75-летнего мужчины, который оставил еду на огне
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В Таиланде мужчина разогревал еду и сжег три дома, включая собственный, сообщает Khaosod.

Инцидент произошел 21 мая в провинции Сонгкхла. В 9:30 утра жители деревни в муниципалитете Хатъяй обратились в экстренные службы с сообщением о пожаре. На место выдвинулись несколько пожарных машин и полиция. К моменту их прибытия дом, где начался пожар, уже полностью сгорел, а два соседних строения были серьезно повреждены огнем.

Как было установлено, возгорание случилось по вине 75-летнего владельца сгоревшего дома. Мужчина подогревал на огне карри и ненадолго вышел на улицу. За короткий промежуток времени дом оказался охвачен пламенем, и прикованная к постели жена пенсионера едва не сгорела. Ее удалось эвакуировать в безопасное место. Жители деревни не пострадали.

Ране российский первоклассник жег траву и случайно спалил машину с сараем.

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