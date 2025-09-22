В АТОР прокомментировали сообщение о «маскировочных» чешских визах для россиян

Чехия не заинтересована в туристах из России, что неоднократно подтверждали представители отрасли страны. В том числе об этом говорит приостановка выдачи туристических виз и ограничение въезда на территорию страны для граждан РФ. Сообщения о предоставлении россиянам так называемых «маскировочных» виз не соответствуют действительности, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Напомним, SHOT до этого сообщил, что Чехия выдает российским туристам визы под видом посещений. Утверждается, что российские туристы подтверждают действительность таких виз в турецких аэропортах при совершении пересадок на маршруте из Москвы в Чехию. Такой обходной маневр якобы помогает стране, так как отсутствие российских туристов с 2022 года обернулось для нее потерями в размере почти €200 млн (примерно 19,6 млрд руб.). Однако Мурадян не подтвердил эти сообщения, напомнив, что Чехия по своей инициативе запретила россиянам въезд и приостановила выдачу виз.

«Что означает формулировка «маскирует туристов из РФ»? Россияне могут ездить в Чехию, но формально им это делать запрещено, — пояснил эксперт. — Чехия – одна из стран наряду с прибалтийским блоком, которая присоединилась к полному запрету первичного въезда и выдачи виз россиянам».

Никаких маскировочных виз Прага россиянам не выдает, так как там просто «не хотят видеть» граждан РФ, заключил вице-президент АТОР.

Ранее Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян.