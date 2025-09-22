Депутатов призвали «не доходить до маразма» и не отслеживать лайки россиян

В России не нужно создавать реестр граждан, которые ставят лайки на контент иноагентов и экстремистов. Вместо отслеживания таких деталей и наказания жителей за случайное нажатие кнопок лучше заняться более важными вещами, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru , комментируя соответствующую инициативу своего коллеги.

«Не надо доходить до маразма, мы же не на Украине живем, — заявил Милонов. — Иногда может палец дернуться, и лайк ставится вообще случайно. И мы будем за это вести реестр? Есть гораздо более серьезные вещи, которыми надо заниматься».

Напомним, с идеей создать в России реестр граждан, которые поддерживают иноагентов посещением их страниц и лайками в соцсетях выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Он предложил создать «систему предупреждений», что человек посещает страницу иноагента или экстремиста, а пользователей, которые после этого оставят лайк, наказывать.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя это предложение в беседе с «Газетой.Ru», отметил, что оно «попахивает советским прошлым», когда люди писали ложные доносы. По словам депутата, люди могут оценивать не только политические посты юмористов или певцов, признанных иноагентами, поэтому «скатываться в репрессивные годы» не нужно. Многие эти лайки ставят под какой-то фразой, вообще не зная, что эти люди являются иноагентами, подчеркнул Свинцов.

Ранее сообщалось, что в Крыму хотят запретить исполнять творчество иноагентов и врагов-иностранцев.