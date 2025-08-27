На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму хотят запретить петь песни иноагентов: «Очистить пространство от предателей»

В Крыму могут запретить исполнять творчество иноагентов и врагов-иностранцев
Максим Блинов/РИА Новости

Государственный Совет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить уличным музыкантам исполнять песни артистов-иноагентов на открытых площадках. Об этом заявил председатель Госсовета Владимир Константинов в Telegram-канале.

«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — высказался он.

По словам Константинова, эта мера должна включать не только исполнение песен иноагентов, но и демонстрацию всего их творчества. Те же действия, считает чиновник, нужно распространить и на иностранных музыкантов, которые открыто высказывались против России.

26 августа госсовет Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете публичного использования творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев. Спикер парламента Константинов рассказал, что проект обращения уже разослан по субъектам, которые входят в состав Южно-российской парламентской ассоциации. Ответы получены от 11 из 17 законодательных органов регионов; они поддержали документ.

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко внесен в базу «Миротворца» из-за поездки в ДНР.

