Полицейские арестовали блогера, утверждавшего, что в крупном аэропорту живут призраки

В Индии блогер арестован за утверждение, что в аэропорту живут призраки
Depositphotos

Известный индийский блогер Акшай Вашишт, автор канала о паранормальных явлениях с аудиторией более 570 тысяч подписчиков, был арестован в Нью-Дели по обвинению в распространении ложной информации и разжигании паники, пишет Oddity Central. Поводом послужило видео, в котором он заявил, что новый международный аэропорт Манохар в Гоа построен на месте крематория и является очагом паранормальной активности.

Проблемы с полицией у блогера начались после публикации ролика «Аэропорт Гоа, охваченный злобными призраками». Материал привлек внимание Отдела мониторинга социальных сетей полиции штата. После изучения видео мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок для допроса.

По версии правоохранительных органов, клип содержал «ложные, злонамеренные и суеверные утверждения». Полиция считает, что целью Вашишта было привлечение внимания и увеличение аудитории за счет нагнетания страха. В своем видео он утверждал, что сотрудники аэропорта сталкиваются с паранормальными явлениями, а пилоты отказываются летать ночью из-за появлений призраков, в том числе женщины в красном сари на взлетно-посадочной полосе. Также его обвиняют в фабрикации свидетельств для придания своим историям правдоподобности.

Сам блогер считает арест неправомерным. Он опубликовал заявление в своих соцсетях, где назвал задержание «необоснованным» и «незаконным», а также заявил о преследовании со стороны полиции.

Ранее в Японии был арестован блогер, ходивший по улице с женскими трусами на лице.

