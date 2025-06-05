Арестован блогер, ходивший по улице с женскими трусами на лице

Tokyo Weekendr: блогер в Японии ходил с женским бельем на голове и был арестован

В Японии арестовали блогера, ходившего по улице с женским бельем на голове, пишет Tokyo Weekendr.

Японский стример, известный под псевдонимом Zokkunzokkun, был арестован после того, как бегал по жилому району с женскими трусами на голове, при этом частично закрывая ими нос и рот. Свои похождения мужчина транслировал в прямом эфире. Именно зрители вызвали полицию, сообщив о его местоположении офицерам.

После задержания японец рассказал, что хотел «встряхнуть ситуацию» и увеличить количество зрителей на своем канале. На момент ареста у него было чуть более 5300 подписчиков. После того как информация об инциденте стала широко известна, пользователи социальных сетей начали активно обсуждать случившееся.

Многие люди осудили действия стримера, назвав его поведение «отвратительным». Однако нашлись и те, кто посчитал реакцию полиции чрезмерной. Некоторые комментаторы задавались вопросом, почему такие действия вообще были признаны нарушением, особенно если никто не пострадал физически.

Ранее блогеров из Японии раскритиковали за видео с их двухлетней дочерью, застрявшей в раскаленной машине.