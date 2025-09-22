Врач объяснила, почему может снижаться половое влечение к партнеру

Интерес к интимной близости часто снижают усталость, стресс, гормональные сбои и хронические заболевания. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, временные колебания являются нормой, но если снижение желания сопровождается другими жалобами, следует обратиться к врачу.

К слову, как предупреждал в беседе с газетой «Известия» врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Кучер, употребление алкоголя повышает вероятность снижения сексуального влечения у женщин на 74%.

«Самая частая причина — психологическая. Тревога, страх или внутренние зажимы могут вызвать даже физический дискомфорт во время интимной близости, хотя объективных нарушений нет. В такой ситуации помогает работа с психологом: это не болезнь, но состояние, которое способно полностью перекрыть влечение», — сказала Сережина.

Не меньшее значение имеет уровень гормонов, в частности тестостерона, который отвечает за либидо и у мужчин, и у женщин. Также на влечение влияют и дефициты микроэлементов. Недостаток витамина D, цинка, железа, меди отражается на работе репродуктивной системы и снижает синтез половых гормонов, добавила специалист.

Недавно международная команда ученых выяснила, что сексуальные проблемы у женщин старше 65 лет встречаются так же часто, как и у женщин среднего возраста, но вызывают у них меньше беспокойства.

Ранее эксперты назвали неожиданную опасность частого просмотра порно.