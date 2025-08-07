Названа неожиданная опасность частого просмотра порно

Люди, которые часто смотрят порнографию или регулярно занимаются мастурбацией, могут иначе реагировать на сексуальные стимулы. Ученые из Германии обнаружили, что, хотя таким людям по-прежнему приятно смотреть эротические изображения, их организм слабее реагирует на сигналы, предвещающие появление сексуального контента. Работа опубликована в журнале Biological Psychology (BP).

Исследователи предположили, что частое потребление порно связано не с повышенным влечением, а наоборот — с «дефицитом награды»: такие люди могут не получать от сексуальных стимулов достаточного удовольствия, и потому ищут его все больше, как будто повышая «дозу».

В эксперименте приняли участие 62 добровольца. Им показывали нейтральные визуальные сигналы, за которыми иногда следовали либо эротические изображения и звуки, либо неприятные раздражители. При этом у участников фиксировали физиологические реакции: расширение зрачков, кожную проводимость и другие показатели возбуждения. Также они заполняли анкеты, оценивая частоту и интенсивность своего сексуального поведения.

Оказалось, что у людей, кто чаще смотрит порно или занимается мастурбацией, — зрачки меньше расширялись в ответ на сигналы, предвещающие сексуальный контент. Их организм слабее «ожидал» награды, хотя сами изображения по-прежнему казались им приятными. Этот эффект проявлялся только для визуальных стимулов — аудиозаписи сексуального характера вызывали нормальную реакцию.

Ученые считают, что такая отстраненность может быть признаком привыкания: как и в случае с другими формами зависимости, мозг начинает слабее реагировать на привычные раздражители и требует новых, более мощных стимулов.

Ранее стало известно, как бурное сексуальное прошлое влияет на текущие отношения.