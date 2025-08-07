На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная опасность частого просмотра порно

BP: частый просмотр порно снижает чувствительность к сексуальным сигналам
true
true
true
close
Shutterstock

Люди, которые часто смотрят порнографию или регулярно занимаются мастурбацией, могут иначе реагировать на сексуальные стимулы. Ученые из Германии обнаружили, что, хотя таким людям по-прежнему приятно смотреть эротические изображения, их организм слабее реагирует на сигналы, предвещающие появление сексуального контента. Работа опубликована в журнале Biological Psychology (BP).

Исследователи предположили, что частое потребление порно связано не с повышенным влечением, а наоборот — с «дефицитом награды»: такие люди могут не получать от сексуальных стимулов достаточного удовольствия, и потому ищут его все больше, как будто повышая «дозу».

В эксперименте приняли участие 62 добровольца. Им показывали нейтральные визуальные сигналы, за которыми иногда следовали либо эротические изображения и звуки, либо неприятные раздражители. При этом у участников фиксировали физиологические реакции: расширение зрачков, кожную проводимость и другие показатели возбуждения. Также они заполняли анкеты, оценивая частоту и интенсивность своего сексуального поведения.

Оказалось, что у людей, кто чаще смотрит порно или занимается мастурбацией, — зрачки меньше расширялись в ответ на сигналы, предвещающие сексуальный контент. Их организм слабее «ожидал» награды, хотя сами изображения по-прежнему казались им приятными. Этот эффект проявлялся только для визуальных стимулов — аудиозаписи сексуального характера вызывали нормальную реакцию.

Ученые считают, что такая отстраненность может быть признаком привыкания: как и в случае с другими формами зависимости, мозг начинает слабее реагировать на привычные раздражители и требует новых, более мощных стимулов.

Ранее стало известно, как бурное сексуальное прошлое влияет на текущие отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами