Ученых удивило изменение отношения женщин к сексу с возрастом

Международная команда ученых выяснила, что сексуальные проблемы у женщин старше 65 лет встречаются так же часто, как и у женщин среднего возраста, но вызывают у них меньше беспокойства. Работа опубликована в журнале Menopause.

Хотя с возрастом сексуальная активность снижается, она не исчезает полностью. По данным предыдущих исследований, более 75% женщин среднего возраста считают секс важным, а 37% женщин старше 65 лет и 10% старше 85 лет продолжают быть сексуально активными. Однако женское сексуальное здоровье в пожилом возрасте остается малоизученным, а обращения за помощью — редкими.

В новом исследовании, охватившем почти 3,5 тыс. сексуально активных женщин, ученые сравнили данные участниц в возрасте 65 лет и старше с женщинами 50–64 лет. Оказалось, что пожилые женщины реже жалуются на потерю сексуального влечения и снижение чувствительности, но при этом столь же часто сталкиваются с женской сексуальной дисфункцией — нарушениями, которые сохраняются не менее полугода и мешают получать удовольствие от близости. Разница в том, что женщины старшего возраста испытывают меньше эмоционального дискомфорта из-за этих проблем.

Авторы предполагают, что это может быть связано с большей готовностью принимать возрастные изменения или с более низкими ожиданиями от сексуальной жизни. Также не исключено, что пожилые женщины просто реже обсуждают интимные трудности и не знают о доступных способах лечения.

По мнению исследователей, результаты подчеркивают необходимость говорить о сексуальном здоровье на любом этапе жизни и предлагать помощь женщинам всех возрастов, а не только в период менопаузы.

