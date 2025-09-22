Подростки сняли видео у военного памятника под песню с ненормативной лексикой

В Ивановской области подростки сняли видео для TikTok под песню с ненормативной лексикой на фоне памятника «Скорбящей матери». Об этом возмущенные местные жители рассказали в паблике «Подслушано Ильинское-Хованское» во «ВКонтакте».

Несколько учеников 8-9 классов сняли видео для соцсетей на Аллее памяти в поселке Ильинское-Хованское. Они танцевали под песню Дмитрия Уткина «Dior Sauvage», в которой много ненормативной лексики, прямо перед памятником «Скорбящей матери», где жители поселка отмечают День Победы.

Местные уверены, что выбор места для съемок был осознанным, но школьники не понесли никакого наказания, так как их родителям якобы удалось «замять дело» благодаря связям в полиции.

Хотя видео уже удалено, взрослые переживают, что без реакции правоохранительных органов на эту выходку другие дети могут повторить ее.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о проведении проверки, по результатам которой сотрудники ведомства оценят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении.

