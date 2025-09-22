16-летний подросток был ранен во время полицейской погони в Липецке

В Липецке врачи борются за жизнь подростка, которого ранили полицейские

Подросток получил огнестрельное ранение во время полицейской погони в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Ночью 20 сентября 2025 года инспекторы ДПС заметили машину без номерных знаков, водитель которой проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, чем спровоцировал погоню. В какой-то момент сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего 16-летний пассажир был тяжело ранен.

По данным следствия, он без ведома родителей передал ключи от их машины своему 17-летнему знакомому, не имеющему водительских прав. После случившегося он покинул место происшествия, бросив раненого, но был задержан.

Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, где врачи сейчас борются за его жизнь. По данным издания GOROD48, его состояние сейчас критическое, он находится в коме.

Следователи устанавливают детали произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

