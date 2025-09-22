На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

16-летний подросток был ранен во время полицейской погони в Липецке

В Липецке врачи борются за жизнь подростка, которого ранили полицейские
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Подросток получил огнестрельное ранение во время полицейской погони в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Ночью 20 сентября 2025 года инспекторы ДПС заметили машину без номерных знаков, водитель которой проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, чем спровоцировал погоню. В какой-то момент сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего 16-летний пассажир был тяжело ранен.

По данным следствия, он без ведома родителей передал ключи от их машины своему 17-летнему знакомому, не имеющему водительских прав. После случившегося он покинул место происшествия, бросив раненого, но был задержан.

Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, где врачи сейчас борются за его жизнь. По данным издания GOROD48, его состояние сейчас критическое, он находится в коме.

Следователи устанавливают детали произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее буддийский амулет спас юношу от пули во время перестрелки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами