Буддийский амулет спас юношу от пули во время перестрелки

Подросток спасся во время стрельбы на пляже Паттайи благодаря амулету. Об этом пишет портал The Pattaya News.

Ранним утром 13 августа на пляже возле отеля The Now в Паттайе случилась перестрелка. 19-летний юноша по имени Паньявит Джиттатамсеттиан чудом остался жив и показал прибывшим офицерам пулевое отверстие на своей рубашке. При этом молодой человек получил ранений. Он остался невредим благодаря буддийскому амулету, который в итоге потерял.

Как рассказал Паньявит, конфликт на пляже произошел как следствие давней ссоры между его другом, 18-летним Таначатом Оннсири, и этой группой молодых людей. В день инцидента он находился на пляже вместе с друзьями и матерью и опубликовал свое местоположение в соцсетях, не подозревая о возможной опасности.

Полиция нашла на месте происшествия две гильзы калибра 38 мм и одну пулю, их изъяли как доказательства. Нападавшие скрылись на мотоциклах. Личности злоумышленников уже установлены, правоохранители активно работают над их задержанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее мужчина два дня ходил со стрелой от арбалета, пронзившей его череп насквозь, и выжил.