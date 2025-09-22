В 37 регионах России нашли подпольные мастерские с оружием и боеприпасами

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели оперативные мероприятия в 37 регионах страны, во время которых у подпольных оружейников изъяли 356 мин, 1,5 тыс. гранат и более 250 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, была пресечена незаконная деятельность 43 человек из 32 субъектов России, которые занимались незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Также была прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято более 200 единиц огнестрельного оружия, включая 9 пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов. Кроме того, было изъято 356 мин, 7 артиллерийских снарядов, 1 503 гранаты и свыше 120 тысяч патронов различных калибров.

Оперативные мероприятия проводились на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также в ДНР, ЛНР, Крыму, республиках Алтай и Северная Осетия, а также в рядах других регионов России. В ФСБ подчеркнули, что работа по пресечению противоправной деятельности, связанной с оружием, продолжается.

