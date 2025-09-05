На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининградской области раскрыли сеть борделей

В Калининградской области выявили крупную сеть притонов интим-услуг
Global Look Press

В Калининградской области правоохранители раскрыли сеть подпольных борделей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ФСБ и ФСИН пресекли деятельность преступного сообщества, организовавшего на территории Янтарного края крупную сеть притонов для занятия проституцией», — говорится в сообщении.

Установлено, что 43-летний мужчина и его сообщница организовали данную преступную группу, распределив роли между участниками. В общей сложности в состав группы входило не менее 11 человек, которые занимались содержанием притонов, где оказывались сексуальные услуги.

В ходе проведения оперативных мероприятий было осуществлено более 30 обысков. В результате были изъяты электронные носители данных, компьютерное оборудование, мобильные телефоны и денежные средства.

В пресс-службе также отметили, что следственным отделом следственного управления УМВД РФ по Калининградской области возбуждены уголовные дела в отношении 13 местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 («Организация преступного сообщества») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ. В отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Ульяновске накрыли бордель под прикрытием массажного салона.

