В России резко подешевело подсолнечное масло

Экономист Абрамов: подсолнечное масло в России подешевело почти на 12% за неделю
true
true
true
close
WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Подсолнечное масло «Олейна» в российских магазинах подешевело на 11,8% за неделю с 6 по 13 сентября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек снизилось на 1,6% с 6 по 13 сентября по сравнению с его нулевым изменением неделю назад. Помимо масла, подешевела морковь (-10,0%). Цены остальных товаров не изменились. Значение Индекса Мишек за год выросло на 8,7% по данным на 13 сентября по сравнению с его ростом на 7,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+62,2%), конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), морковь (+28,6%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), белый хлеб (+10,0%) и масло «Олейна» (+7,9%).

За год снизились цены на детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-18,8%), чай черный «Акбар» (-4,9%), масло сливочное «Домик в деревне» 72,5% жирности (-4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-3,0%) и сельдь «Матиас» (-2,8%). Цены на яйца «Окские» категории С1 и бюджетные куриные тушки за год не изменились.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 8 сентября составила 8,2%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали подсолнечное масло и хлеб.

