Врач рассказал, как оценить по цвету пользу продуктов для иммунитета

Для укрепления иммунитета и обеспечения его нормальной работы важно, чтобы рацион питания обязательно включал в себя натуральные продукты. Особое внимание следует обратить на овощи и ягоды тёмного цвета, рассказал RT руководитель проектного офиса направления «Превентивная медицина» НТИ Сергей Чудаков.

«Люди, которые питаются преимущественно макаронами и хлебом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счёт нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах, — предупредил специалист. — Их стоит добавить в свой рацион для укрепления иммунитета».

Среди таких продуктов он выделил чёрную смородину, чернику, голубику. Кроме того, очень полезна для иммунитета ежевика, в которой содержатся в высоком количестве салицилаты – это противовоспалительные вещества, необходимые организму для борьбы с ОРВИ.

Важным источником витаминов являются красные ягоды – малина, красная смородина, клюква и брусника, полезно употреблять облепиху. Причём для организма важны не только сами плоды, но и листья этих растений – так, например, можно засушить листочки малины, смородины и других ягод, а затем добавлять их в чай. Это позволит приготовить витаминизированный напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, заключил врач.

До этого завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбьего жира может способствовать улучшению функций иммунных клеток, что помогает организму более эффективно бороться с инфекциями, подчеркнул эксперт.

