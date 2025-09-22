На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила, чем опасно самолечение мухоморами

Врач Романенко: самолечение мухоморами может привести к остановке сердца
Мария Девахина/РИА Новости

Самолечение мухоморами может грозить нарушением работы мозга, а также остановкой сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

«Мухоморы содержат мусцимол — вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — отметила врач.

По ее словам, их употребление может грозить трагическим исходом. Она добавила, что мускарин в мухоморах может оказать влияние на мышечное сокращение и передачу нервных импульсов, что приведет к токсическому поражению сердечной мышцы вплоть до остановки сердца.

Врач добавила, что такое самолечение может усугубить состояние. При этом многие заболевания медицинским специалистам легче вылечить на ранней стадии, заключила она.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что на детях ни в коем случае нельзя ставить эксперименты с микродозами мухоморов, так как речь идет об опасном психотропном препарате. Такие средства могут спровоцировать массу проблем, в том числе стать триггером для развития шизофрении.

Ранее жителям Московского региона рассказали, какие ядовитые грибы похожи на съедобные.

